Отметь правильное утверждение в слове СОЮЗ...1) 4звука.4буквы...2)5звуков 4буквы.....3)вт??рой звук ударный.....4)все согласные звуки твёрдые

Русский язык
Отметь правильное утверждение в слове СОЮЗ...1) 4звука.4буквы...2)5звуков 4буквы.....3)вт??рой звук ударный.....4)все согласные звуки твёрдые
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове СОЮЗ 4 буквы, 5 звуков.
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