Отметь правильное утверждение в слове СОЮЗ...1) 4звука.4буквы...2)5звуков 4буквы.....3)вт??рой звук ударный.....4)все согласные звуки твёрдые
Русский язык
Отметь правильное утверждение в слове СОЮЗ...1) 4звука.4буквы...2)5звуков 4буквы.....3)вт??рой звук ударный.....4)все согласные звуки твёрдые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове СОЮЗ 4 буквы, 5 звуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равна площадь квадрата со стороной, равной гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами 5 см и 7 см? 1)54 см². 2)64 см². 3)74 см². 4)84 см²
Алгебра