Отметь правильные утверждения . 1)слог, на который не падает ударение, называется безударным. 2) В слове столько слогов, сколько в нем букв . 3)в слове столько слогов ,сколько в нем согласных звуков . 4) в слове столько сло...
Русский язык
Отметь правильные утверждения . 1)слог, на который не падает ударение, называется безударным. 2) В слове столько слогов, сколько в нем букв . 3)в слове столько слогов ,сколько в нем согласных звуков . 4) в слове столько слогов ,сколько в нем гласных звуков
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