Отметь правильные утверждения . □ В корне выражено основное значение слова . □ У родственных слов разные корни . □ Чтобы найти корень , нужно изменить форму слова. □ Корень- это общая часть родственных слов.

Русский язык
Отметь правильные утверждения . □ В корне выражено основное значение слова . □ У родственных слов разные корни . □ Чтобы найти корень , нужно изменить форму слова. □ Корень- это общая часть родственных слов.
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