Отметь правильные утверждения . □ В корне выражено основное значение слова . □ У родственных слов разные корни . □ Чтобы найти корень , нужно изменить форму слова. □ Корень- это общая часть родственных слов.

Русский язык

Отметь правильные утверждения . □ В корне выражено основное значение слова . □ У родственных слов разные корни . □ Чтобы найти корень , нужно изменить форму слова. □ Корень- это общая часть родственных слов.

Автор: Гость