Отметь предложение с ошибкой в окончании прилагательного. Исправь. 1)С глупой речью сиди за печью. 2)В тёмною ночь и маленький огонёк светит далеко. 3)Поздней осенью одна ягода, да и та горькая рябина. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!...

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Отметь предложение с ошибкой в окончании прилагательного. Исправь. 1)С глупой речью сиди за печью. 2)В тёмною ночь и маленький огонёк светит далеко. 3)Поздней осенью одна ягода, да и та горькая рябина. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость