Отметь предложение с ошибкой в окончании прилагательного. Исправь. 1)С глупой речью сиди за печью. 2)В тёмною ночь и маленький огонёк светит далеко. 3)Поздней осенью одна ягода, да и та горькая рябина. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!...
Русский язык
Отметь предложение с ошибкой в окончании прилагательного. Исправь. 1)С глупой речью сиди за печью. 2)В тёмною ночь и маленький огонёк светит далеко. 3)Поздней осенью одна ягода, да и та горькая рябина. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) В тёмную ночь и маленький огонёк светит далеко .
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