Отметь предложение в котором допущена пунктоционная ошибка .исправь ее а)Алексей знал что если отец заберет что себе в голову ,то уж того у него и гвоздем не вышибешь . Б)Я думал также и о том человек ,в чьих руках находилась м...

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Отметь предложение в котором допущена пунктоционная ошибка .исправь ее а)Алексей знал что если отец заберет что себе в голову ,то уж того у него и гвоздем не вышибешь . Б)Я думал также и о том человек ,в чьих руках находилась моя судьба и которой таинственно был со мною связан .в)все увидели ,что отец был прав и что напрасно оскорбляли его упреками и подозрениями .г)она чувствовала ,что ,так как она нашла того ,кто способен исправить все ее ошибки ,то прощение ей было обеспечено

Автор: Гость