Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь: а) Его теплоход должен при??ыть рано утром. б) Я прислушался к пению птиц. в) Верхушки деревьев раскачивались, прегибаясь и выпрямляясь. г) У меня возникло принеприятное ч...
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Отметь предложения, в которых допущена ошибка. Исправь: а) Его теплоход должен при??ыть рано утром. б) Я прислушался к пению птиц. в) Верхушки деревьев раскачивались, прегибаясь и выпрямляясь. г) У меня возникло принеприятное чувство. д) Обвал преградил дорогу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Верхушки деревьев раскачивались, перегибаясь и выпряляясь
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