Отметь только те слова, в которых звуки стоят в следующем порядке 1 мягкий согласн??й 2 ударный гласный 3 твердый согласный 4 мягкий согласный 5 финал,белка,птица,ямка,буква,стая
Русский язык
Отметь только те слова, в которых звуки стоят в следующем порядке 1 мягкий согласн??й 2 ударный гласный 3 твердый согласный 4 мягкий согласный 5 финал,белка,птица,ямка,буква,стая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово -белка, ну это мое мнение, я проверила , у меня все совпало)
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