Отметь верное числовое выражение к записи. произведение двух чисел уменьшить на некоторое число и полученный результат увеличить на частное двух чисел. 2050*4+400-760*2; 134*60- 240+2408:8; (3023*4-1200+1650):5

Математика

Отметь верное числовое выражение к записи. произведение двух чисел уменьшить на некоторое число и полученный результат увеличить на частное двух чисел. 2050*4+400-760*2; 134*60- 240+2408:8; (3023*4-1200+1650):5

Автор: Гость