Отметь верное числовое выражение к записи. произведение двух чисел уменьшить на некоторое число и полученный результат увеличить на частное двух чисел. 2050*4+400-760*2; 134*60- 240+2408:8; (3023*4-1200+1650):5
Математика
Отметь верное числовое выражение к записи. произведение двух чисел уменьшить на некоторое число и полученный результат увеличить на частное двух чисел. 2050*4+400-760*2; 134*60- 240+2408:8; (3023*4-1200+1650):5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 пример! проезведение двухчисел 134*60, уменьшить на некоторое число -240, полученное сисло увеличить на частное двух чисел +2408:8
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