Отметь все орфограммы! я видела Как крошечная лягушечка устроилась сыроежки запр??гнула и сидит там как мышь
Русский язык
Отметь все орфограммы! я видела Как крошечная лягушечка устроилась сыроежки запр??гнула и сидит там как мышь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я видЕла как крошЕчная лягушЕЧКа устроИлась сырОеЖки запрыгнула и сидит там как мышЬ
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