Отметь все орфограммы! я видела Как крошечная лягушечка устроилась сыроежки запр??гнула и сидит там как мышь

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Отметь все орфограммы! я видела Как крошечная лягушечка устроилась сыроежки запр??гнула и сидит там как мышь

Автор: Гость