Отметить на числовом и обозначить буквами точки которые соответствуют числом 1,4,5 если точка А отмечена 2
Математика
Отметить на числовом и обозначить буквами точки которые соответствуют числом 1,4,5 если точка А отмечена 2
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