Отметить на числовом и обозначить буквами точки которые соответствуют числом 1,4,5 если точка А отмечена 2

Математика

Отметить на числовом и обозначить буквами точки которые соответствуют числом 1,4,5 если точка А отмечена 2

Автор: Гость