Отметьте на координатной прямой точки д(5) е(-3) м(4.5) н(4.5) с(-1).какие точки имеют противоположные координаты.
Математика
Отметьте на координатной прямой точки д(5) е(-3) м(4.5) н(4.5) с(-1).какие точки имеют противоположные координаты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точки М и N противоположные т.к имеют координаты М(4.5) и N(4.5)
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