Отметьте на координатной прямой точки д(5) е(-3) м(4.5) н(4.5) с(-1).какие точки имеют противоположные координаты.

Математика
Отметьте на координатной прямой точки д(5) е(-3) м(4.5) н(4.5) с(-1).какие точки имеют противоположные координаты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точки М и  N противоположные т.к имеют координаты М(4.5) и N(4.5)
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