Отметьте области Италии , вошедшие в состав римской империи. Варианты 1)Лаций. 2)Сицилия. 3)Этоурия. 4)Галлия
История
Отметьте области Италии , вошедшие в состав римской империи. Варианты 1)Лаций. 2)Сицилия. 3)Этоурия. 4)Галлия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сицилия................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
рееееебята плиизз очень надо графически выделите причастный и деепричастные обо??оты ,одиночные деепричастия . Они слышали своим ухом весь бесчис...
Химия
Окружающий мир
Охрана растений 3 класс расскажи устно, что значат для тебя растения. Есть ли у те??я любимые растения? Напиши их.