Отметьте проблемы, с которыми страны запада столкнулись в 60-70 годы. 1) Топливно-эн??ргетический кризис 2) Нехватка продуктов питания 3) Терроризм 4) Молодежные бунты 5) Кризис плановой экономики 6) Экологический кризис ...
История
Отметьте проблемы, с которыми страны запада столкнулись в 60-70 годы. 1) Топливно-эн??ргетический кризис 2) Нехватка продуктов питания 3) Терроризм 4) Молодежные бунты 5) Кризис плановой экономики 6) Экологический кризис 7) Запоздание научно-технической революции 8) Массовое забостование движения трудящихся 9) Обнищание средних слоев населения 10) Крах фондового рынка Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кризис плановой экономики Нехватка продуктов питания
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