Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия

История
Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Польша Хорватия....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какого суффикса не существует 1)-ист- 2)-за- 3)-оньк- 4)-енн-
Ответить
Русский язык
Прошу,срочно! Номер 67
Ответить
Другие предметы
Присмотрись к словам, в них заколдованы ответы на вопросы. ЧЕМПИОН СТРЯПУХА ГРЕЧК??. Ответь на вопросы: 1) какой цветок вручили чемпиону. 2) Как на...
Ответить
Математика
Напишите сумму а)256-16 и(+или-)3+14 б)а+86 и 91 в)x-16 и y +13 г)m-98 и n+56 Пожалуйста
Ответить
Математика
Какую дробь надо прибавить к дроби 5\12 чтобы получить дробь 1\2
Ответить