Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия

История

Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия

Автор: Гость