Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия
История
Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия е)Моравия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Польша Хорватия....................
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