Отметьте слова,у которых при изменении формы в корне встречается беглый гласный А) песня; Б) броня; В) башня; Г) кухня.

Русский язык

Отметьте слова,у которых при изменении формы в корне встречается беглый гласный А) песня; Б) броня; В) башня; Г) кухня.

Автор: Гость