Отметьте слова,у которых при изменении формы в корне встречается беглый гласный А) песня; Б) броня; В) башня; Г) кухня.

Русский язык
Отметьте слова,у которых при изменении формы в корне встречается беглый гласный А) песня; Б) броня; В) башня; Г) кухня.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Песня - песенка башня - башенка  кухня - кухонька  ответы (а ,в , г ) это форма уменьшительно ласкательная ...Удачи )
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