Отметьте словосочетание в которых имена прилагательные стоят в среднем роде Зимний сад новое пальто дальний поход в скальные ворота правильное решение молодой кенгуру люстры оперение морская пучина

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Отметьте словосочетание в которых имена прилагательные стоят в среднем роде Зимний сад новое пальто дальний поход в скальные ворота правильное решение молодой кенгуру люстры оперение морская пучина
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Гость:
Новое пальто скальные ворота правильное решение
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