Отметьте словосочетания в которых нарушены нормы управления. Исправьте их. 1. Заплатить за проезд. 2. Вопреки наших ожиданий. 3. Любоваться на закат.4. Монумент Пётру1 5. Аннотация опубликованной статьи. 6. Вера в успехе. 7. Ре...

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Отметьте словосочетания в которых нарушены нормы управления. Исправьте их. 1. Заплатить за проезд. 2. Вопреки наших ожиданий. 3. Любоваться на закат.4. Монумент Пётру1 5. Аннотация опубликованной статьи. 6. Вера в успехе. 7. Рецензия на работу. 8.жажда к жизни. 9. Поехала Украину. 10. Управляющий банка

Автор: Гость