Отметьте словосочетания в которых нарушены нормы управления. Исправьте их. 1. Заплатить за проезд. 2. Вопреки наших ожиданий. 3. Любоваться на закат.4. Монумент Пётру1 5. Аннотация опубликованной статьи. 6. Вера в успехе. 7. Ре...
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Отметьте словосочетания в которых нарушены нормы управления. Исправьте их. 1. Заплатить за проезд. 2. Вопреки наших ожиданий. 3. Любоваться на закат.4. Монумент Пётру1 5. Аннотация опубликованной статьи. 6. Вера в успехе. 7. Рецензия на работу. 8.жажда к жизни. 9. Поехала Украину. 10. Управляющий банка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 вопреки нашим ожиданиям. 3. Любоваться закатом. 5. Аннотация к опубликованной статье. 6. Вера в успех. 9. Поехала на Украину. 10 управляющий банком
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