Отметьте события Второй мировой войны, произошедшие в один год: а) подписание Атлантической хартии и победа Советских войск в Московской битве б) назначение главой правительства Италии маршала Бадольо и открытие второго фронт...
История
Отметьте события Второй мировой войны, произошедшие в один год: а) подписание Атлантической хартии и победа Советских войск в Московской битве б) назначение главой правительства Италии маршала Бадольо и открытие второго фронта в Северной Франции в) начало советской операции «Багратион» и начало Арденнской операции гитлеровских войск г) окончание Великой Отечественной войны и окончание Второй мировой войны д) исключение СССР из Лиги Наций и начало «странной» войны
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