Отметьте существительные, которые относятся к одному словообразовательному типу: слабительное второе жаропонижающее снотворное столовая

Русский язык
Отметьте существительные, которые относятся к одному словообразовательному типу: слабительное второе жаропонижающее снотворное столовая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаропонижающее, снотворное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Биология
Чем морские птицы отличаются о других?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов
Ответить
Математика
-5/4*6*(4/7)*7 с решением
Ответить
Русский язык
Помогите сделать звукобуквенный разбор слов ЯЙЦО, ВАРИТЬ
Ответить