Отметьте существительные, которые относятся к одному словообразовательному типу: слабительное второе жаропонижающее снотворное столовая
Русский язык
Отметьте существительные, которые относятся к одному словообразовательному типу: слабительное второе жаропонижающее снотворное столовая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаропонижающее, снотворное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Помогите пожалуйста с домашним заданием) Можно только с решением) Сам-29 1 вар № 1,2,3 И Сам-30 1 вар №1,2,3 Даю 30 баллов
Математика