Отметьте ткань из химических волокон по описанию её свойств: Обладает высокой осыпаемостью, высокой усадкой, средней воздухопроницаемостью, боль-шой прочностью, большой драпируемостью, большой сминаемостью. A) капрон B) лавс...
Технология
Отметьте ткань из химических волокон по описанию её свойств: Обладает высокой осыпаемостью, высокой усадкой, средней воздухопроницаемостью, боль-шой прочностью, большой драпируемостью, большой сминаемостью. A) капрон B) лавсан C) полиэстер D) вискозный шёлк
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