Отметьте верное(ые) утверждение(я): 1)Чтобы закомпоновать натюрморт , надо сравнить расстояния между крайними точками предметов по горизонтали и вертикали. 2) Чем ближе участок падающей тени к предмету, тем он светлее. 3)Предме...
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Отметьте верное(ые) утверждение(я): 1)Чтобы закомпоновать натюрморт , надо сравнить расстояния между крайними точками предметов по горизонтали и вертикали. 2) Чем ближе участок падающей тени к предмету, тем он светлее. 3)Предметы, изображенные на первом, плане должны полностью загораживать основания предметов, расположенных на большом удалении. 4)По тону падающая тень может быть темнее или светлее собственной. Помогите пожалуйста! Срочно... и если можно то разъясните ответ,кратко... Заранее спасибо
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