Отметьте верный вариант характеристики предложения «ВО ВСЮ НОЧЬ ВАСИЛИСА ЕГОРОВ??А НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ И НИКАК НЕ МОГЛА ДОГАДАТЬСЯ ЧТО БЫ ТАКОЕ БЫЛО В ГОЛОВЕ ЕЕ МУЖА О ЧЕМ БЫ ЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗНАТЬ» (знаки препинания не расставлены)...

Русский язык

Отметьте верный вариант характеристики предложения «ВО ВСЮ НОЧЬ ВАСИЛИСА ЕГОРОВ??А НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ И НИКАК НЕ МОГЛА ДОГАДАТЬСЯ ЧТО БЫ ТАКОЕ БЫЛО В ГОЛОВЕ ЕЕ МУЖА О ЧЕМ БЫ ЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗНАТЬ» (знаки препинания не расставлены): А) сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением Б) сложноподчиненное предложение с однородным соподчинением В) сложносочиненное предложение Г) сложноподчиненное предложение с неоднородным соподчинением

Автор: Гость