Отметьте верный вариант характеристики предложения «ВО ВСЮ НОЧЬ ВАСИЛИСА ЕГОРОВ??А НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ И НИКАК НЕ МОГЛА ДОГАДАТЬСЯ ЧТО БЫ ТАКОЕ БЫЛО В ГОЛОВЕ ЕЕ МУЖА О ЧЕМ БЫ ЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗНАТЬ» (знаки препинания не расставлены)...
Русский язык
Отметьте верный вариант характеристики предложения «ВО ВСЮ НОЧЬ ВАСИЛИСА ЕГОРОВ??А НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ И НИКАК НЕ МОГЛА ДОГАДАТЬСЯ ЧТО БЫ ТАКОЕ БЫЛО В ГОЛОВЕ ЕЕ МУЖА О ЧЕМ БЫ ЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗНАТЬ» (знаки препинания не расставлены): А) сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением Б) сложноподчиненное предложение с однородным соподчинением В) сложносочиненное предложение Г) сложноподчиненное предложение с неоднородным соподчинением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант А ВО ВСЮ НОЧЬ ВАСИЛИСА ЕГОРОВНА НЕ МОГЛА ЗАСНУТЬ И НИКАК НЕ МОГЛА ДОГАДАТЬСЯ(о чем?) ,ЧТО БЫ ТАКОЕ БЫЛО В ГОЛОВЕ ЕЕ МУЖА(какое?), О ЧЕМ БЫ ЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЗНАТЬ
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