Отметь, какие утверждения о физических свойствах металлов являются верными. для большинства металлов характерна пластичность все металлы обладают матовой, неблестящей поверх ностью поверхность всех металлов обладае...

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Отметь, какие утверждения о физических свойствах металлов являются верными. для большинства металлов характерна пластичность все металлы обладают матовой, неблестящей поверх ностью поверхность всех металлов обладает высокой отражающей способностью металлы при обычных условиях могут быть твёрдыми, жидкими и газообразными веществами большинство металлов от удара рассыпаются

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