отметь слово у которого верно определено склонение сирень 1 скл конь 1 скл дядя 1скл

отметь слово у которого верно определено склонение сирень 1 скл конь 1 скл дядя 1скл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ОТВЕТ ДЯДЯ 1 СКЛАНЕНИЕ
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