Отметь вариант, в котором соответственно указаны разряды выделенных местоимений. Бери на свои плечи столько, сколько можешь поднять. а)притяж., неопред., вопрсит. б) лич., относит., неопред. в) притяж., указат., о...

Отметь вариант, в котором соответственно указаны разряды выделенных местоимений. Бери на свои плечи столько, сколько можешь поднять. а)притяж., неопред., вопрсит. б) лич., относит., неопред. в) притяж., указат., относит. г) определит., указат.,вопросит