Отметьте четыре точки так чтобы при проведении прямой через каждые две точки образовалась :1прямая; 4прямых; 6прямых

1) отметь все точки в ряд на одной прямой. 2) отметь точки треугольником,где 3 точки-его вершины,а четвертая точка лежит на стороне треугольника 3) 4 точки оразуют четырехугольник ( на плоскости), либо в пространстве фигуру с 4-мя вершинами. Для простоты выбери в плоскости. Если учитель скажет, что в п.3 появляются типа лишние точки- тогда располагайте точки в пространстве- тогда точно прямые в лишних точках не пересекутся.