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Отметьте галочкой правильный ответ. Я прочитал текст-... повествование,описание, рассуждение.
Отметьте галочкой правильный ответ. Я прочитал текст-... повествование,описание, рассуждение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Текст повествованиеее
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