Отметьте советы,данные Владимиром Мономахом,которые вы считаете наиболее важным и полезными. объясните свой выбор 1)В дому свой не ленитесь,но за всем наблюдайте. 2)Лжи осте регайтесь и пьянства,от того погибает душа ...

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Отметьте советы,данные Владимиром Мономахом,которые вы считаете наиболее важным и полезными. объясните свой выбор 1)В дому свой не ленитесь,но за всем наблюдайте. 2)Лжи осте регайтесь и пьянства,от того погибает душа и тело 3)Напоите и накормите просящего. 4)Соблюдайте свое слово. 5)гордости не имейте в сердце и в уме 6)старых чтите,как отца,а молодых,как братьев. 7)не пропустите человека,не приветив его, и доброе слово ему молвите 8)что умеете хорошего, того не забывайте,а чего не умеете,тому учитесь

Автор: Гость