Отметьте точки A B C D так чтобы лучше бы не пересекался Diablo CD пересекал прямую AB

Отметьте точки A B C D так чтобы лучше бы не пересекался Diablo CD пересекал прямую AB

Ответ(ы):

Ответил Гость:
да
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