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Отметьте точку М.проведите лучи MN и ML.какая точка будет началом этих лучей?
Отметьте точку М.проведите лучи MN и ML.какая точка будет началом этих лучей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Конечно же, это точка М
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