Отметьте точку М.проведите лучи MN и ML.какая точка будет началом этих лучей?

Отметьте точку М.проведите лучи MN и ML.какая точка будет началом этих лучей?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Конечно же, это точка М
Похожие вопросы