Отношение А.С,Пушкина к России. Примеры взять из одного из его произведений - Полтава - Медный всадник - Песнь о вещем Олеге - Борис Годунов

Литература
Отношение А.С,Пушкина к России. Примеры взять из одного из его произведений - Полтава - Медный всадник - Песнь о вещем Олеге - Борис Годунов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медный всадник. В конце он произносит благодарность Санкт-Петербургу, а точнее - России. "Люблю тебя Петра творения, люблю твой строгий, стройный вид", дальше не помню, но это то.
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