Отношение длины комнаты к её ширине равно 4:3.а) Найдите площадь комнаты,если её длина равна 6 м. б) Найдите площадь комнаты,если её длина больше ширины на 0,9 м. Помогите пожалуйста очень нужнооо!!!!

Математика

Отношение длины комнаты к её ширине равно 4:3.а) Найдите площадь комнаты,если её длина равна 6 м. б) Найдите площадь комнаты,если её длина больше ширины на 0,9 м. Помогите пожалуйста очень нужнооо!!!!

Автор: Гость