Отношение длины комнаты к её ширине равно 4:3.а) Найдите площадь комнаты,если её длина равна 6 м. б) Найдите площадь комнаты,если её длина больше ширины на 0,9 м. Помогите пожалуйста очень нужнооо!!!!
Математика
Отношение длины комнаты к её ширине равно 4:3.а) Найдите площадь комнаты,если её длина равна 6 м. б) Найдите площадь комнаты,если её длина больше ширины на 0,9 м. Помогите пожалуйста очень нужнооо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6:4=1,5 (м) одна часть 1,5*3=4,5 (м) ширина 6*4,5=27 м² площадь 2) 4-3=1 (одна часть - составляет 0,9 м) 4*0,9=3,6 м длина 3*0,9=2,7 м ширина 3,6*2,7=9,72 м² площадь
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