Отношение углов треугольника равно отношению чисел 1, 2 и 3. Докажите, что он будет прямоугольным треугольником.

Геометрия

Отношение углов треугольника равно отношению чисел 1, 2 и 3. Докажите, что он будет прямоугольным треугольником.

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