относительно какого тела отсчета рассматривают движение,когда говорят: скорость ветра равна 5м\с?? бревно пылвет по течение реки,поэтому его скорость равна нулю? скорость плывущего по реке дерева равна скорости течения воды в р...

Физика

относительно какого тела отсчета рассматривают движение,когда говорят: скорость ветра равна 5м\с?? бревно пылвет по течение реки,поэтому его скорость равна нулю? скорость плывущего по реке дерева равна скорости течения воды в реке? любая точка колеса движущегося велосипеда описывает окружность? Солнце утром восходит на востоке,в течении дня движется по небу,а вечером заходит на западе??

Автор: Гость