относительно какого тела отсчета рассматривают движение,когда говорят: скорость ветра равна 5м\с?? бревно пылвет по течение реки,поэтому его скорость равна нулю? скорость плывущего по реке дерева равна скорости течения воды в р...
Физика
относительно какого тела отсчета рассматривают движение,когда говорят: скорость ветра равна 5м\с?? бревно пылвет по течение реки,поэтому его скорость равна нулю? скорость плывущего по реке дерева равна скорости течения воды в реке? любая точка колеса движущегося велосипеда описывает окружность? Солнце утром восходит на востоке,в течении дня движется по небу,а вечером заходит на западе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
относительно какого тела отсчета рассматривают движение,когда говорят: скорость ветра равна 5м\с?? - относительно любого неподвижного относительно Земли наблюдателя (сокращенно: относительно Земли) бревно плывет по течение реки,поэтому его скорость равна нулю? - относительно воды. скорость плывущего по реке дерева равна скорости течения воды в реке - относительно Земли. любая точка колеса движущегося велосипеда описывает окружность - относительно велосипедиста Солнце утром восходит на востоке,в течении дня движется по небу,а вечером заходит на западе - относительно неподвижного относительно Земли наблюдателя.
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