Отправившись в поход школьники через некоторое время делали привал.После него он?? прошли ещё 10км. и окозалось что им осталось пройти в 3 раза больше, чем уже пройдено. На каком расстоянии от начала пути был сделан привал,если...
Математика
Отправившись в поход школьники через некоторое время делали привал.После него он?? прошли ещё 10км. и окозалось что им осталось пройти в 3 раза больше, чем уже пройдено. На каком расстоянии от начала пути был сделан привал,если всего они пройдут 100км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+10+((x+10)*3)=100. x+10+3x+30=100 4x+100-(10+30) 4x=60 x=60:4 x=15 Ответ: путь был сделан на расстоянии 15 км
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