Отправившись в поход школьники через некоторое время делали привал.После него он?? прошли ещё 10км. и окозалось что им осталось пройти в 3 раза больше, чем уже пройдено. На каком расстоянии от начала пути был сделан привал,если...

Математика

Отправившись в поход школьники через некоторое время делали привал.После него он?? прошли ещё 10км. и окозалось что им осталось пройти в 3 раза больше, чем уже пройдено. На каком расстоянии от начала пути был сделан привал,если всего они пройдут 100км.

Автор: Гость