Отправившись в гости к змею горынычу Баба Яга прилетела в своей ступе 276 километров за 4 часа а остальные 156 километров за 6 часов в сапогах скороходах насколько скорость на сколько скорость движения с тобой больше...
Отправившись в гости к змею горынычу Баба Яга прилетела в своей ступе 276 километров за 4 часа а остальные 156 километров за 6 часов в сапогах скороходах насколько скорость на сколько скорость движения с тобой больше чем скорость движения сапоги-скороходы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 276 : 4 = 69 км/ч - скорость движения ступы 2) 156 : 6 = 26 км/ч - скорость движения сапог 3) 69-26=43 км/ч ответ: скорость движения ступы больше, чем скорость движения сапог на 43 км/ч