Отправившись в гости к змею горынычу Баба Яга прилетела в своей ступе 276 километров за 4 часа а остальные 156 километров за 6 часов в сапогах скороходах насколько скорость на сколько скорость движения с тобой больше чем скорость движения сапоги-скороходы