Отправьте пожалуйста все остальные климатические пояса

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Отправьте пожалуйста все остальные климатические пояса
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