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Отпределение относительного движения
Отпределение относительного движения
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Зависимость характеристик движения от выбора системы отсчета называют относительностью движения
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