Отредактируйте Без ущербу Скласти виняток Не дивлячись на негоду Державна казна Протиречити вимогам Повинен бути Дякуючи допомозіПовинен бути направлений Спі льні збори Спільне право обирати
Разное
Отредактируйте Без ущербу Скласти виняток Не дивлячись на негоду Державна казна Протиречити вимогам Повинен бути Дякуючи допомозіПовинен бути направлений Спі льні збори Спільне право обирати
Ответ(ы):
Гость:
Без шкоди Скласти виключення Незважаючи на негоду Державна скарбниця Суперечити вимогам Має бути Завдяки допомозі Має бути спрямований Загальні збори Загальне право обирати
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