Отредактируйте Без ущербу Скласти виняток Не дивлячись на негоду Державна казна Протиречити вимогам Повинен бути Дякуючи допомозіПовинен бути направлений Спі льні збори Спільне право обирати

Разное

Отредактируйте Без ущербу Скласти виняток Не дивлячись на негоду Державна казна Протиречити вимогам Повинен бути Дякуючи допомозіПовинен бути направлений Спі льні збори Спільне право обирати

Автор: Гость