отрезки AB и CD являются хордами окружности. найдите длину хорды CD , если AB = 16, а расс??ояния от центра до окружности до хорд AB и CD равны соответственно 15 и 8

Геометрия

отрезки AB и CD являются хордами окружности. найдите длину хорды CD , если AB = 16, а расс??ояния от центра до окружности до хорд AB и CD равны соответственно 15 и 8

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