Отрезки AB и CD пересекают прямую m, а отрезок BC не пересекает прямую m. Пересекает ли прямую m отрезок AD?

Геометрия

Отрезки AB и CD пересекают прямую m, а отрезок BC не пересекает прямую m. Пересекает ли прямую m отрезок AD?

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