Отрезки AB и CD пересекают прямую m, а отрезок BC не пересекает прямую m. Пересекает ли прямую m отрезок AD?

Геометрия
Отрезки AB и CD пересекают прямую m, а отрезок BC не пересекает прямую m. Пересекает ли прямую m отрезок AD?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да пересекает отрезок АД пересекет проверь сам
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