Отрезки ab и cd пересекаются в точке о так что ao=bo,угол CAO=уголDBO,CD=6смчему равен отрез??к СО
Геометрия
Отрезки ab и cd пересекаются в точке о так что ao=bo,угол CAO=уголDBO,CD=6смчему равен отрез??к СО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,угол AOC= углу BOD как вертикальные, отсюда имеем второй признак, так как AO=BO,AOC=BOD,CAO=DBO и получается, что треугольники CAO и DBO равны. Так как из равенства тр-ков следует равенство соответствующих сторон, то CO=DO, получаем CO=1\2 CD = 1\2*6=3(см) Ответ:3 см
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