Отрезки АВ и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки АС и BD, пересекаются в точке М. Найдите МС, если АВ =15,DC=30,АС =39
Математика
Отрезки АВ и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки АС и BD, пересекаются в точке М. Найдите МС, если АВ =15,DC=30,АС =39
Ответ(ы):
Гость:
1) ΔАВМ подобен ΔCDM по двум углам: ∠АМВ=∠СМD-как вертикальные,∠ВАМ=∠СDМ-как накрест лежащие углы при пересечении параллельных прямых АВ и DС секущей АС. 2) Из подобия треугольников следует МС/МА=DС/АВ. Пусть МС=х,тогда МА=39-х. х/(39-х)=30/15 х/(39-х)=2 х=2(39-х) х=78-2х х+2х=78 3х=78 х=26 МС=26
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