отрезок AB=18,касается окружности радиуса 80 с центром O в точке B. Найти AO

Есть бесконечное множество случаев например если отрезок АВ косается окружности в точке А то АО=80 если сдвигать отрезок на некоторое расстояние влево то расстояние возрастет например сдвигам АВ Влево на сантиметр получается АО=(80*80+1*1)^(1/2)=немного больше 80, если сдвинуть на 2 будет немного больше максимально еслибы на все 18 см, то получится АО=(80*80+18*18)^(1/2)= 82. Ответ: АО больше или равно 80, но меньше или равно 82 сантиметрам.