Отрезок AT-медиана прямоугольного треугольника ABC,уголA=90 градусов,AT=AB=4см.Около треугольника ATC описана окружность,центром которой является точка O.Вычислите расстояние от точки O до прямой BC.

Геометрия

Отрезок AT-медиана прямоугольного треугольника ABC,уголA=90 градусов,AT=AB=4см.Около треугольника ATC описана окружность,центром которой является точка O.Вычислите расстояние от точки O до прямой BC.

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