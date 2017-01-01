Отрезок AT-медиана прямоугольного треугольника ABC,уголA=90 градусов,AT=AB=4см.Около треугольника ATC описана окружность,центром которой является точка O.Вычислите расстояние от точки O до прямой BC.
Геометрия
Отрезок AT-медиана прямоугольного треугольника ABC,уголA=90 градусов,AT=AB=4см.Около треугольника ATC описана окружность,центром которой является точка O.Вычислите расстояние от точки O до прямой BC.
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Гость:
Решение на фото, очень старалась, надеюсь, вы оцените;)
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