Отрезок АВ длиной 14 см разделен точками C и D на части AC, CD и DB, длины которых относятся, как 2:1:4. Найдите длины этих частей отрезка АВ

Математика

Отрезок АВ длиной 14 см разделен точками C и D на части AC, CD и DB, длины которых относятся, как 2:1:4. Найдите длины этих частей отрезка АВ

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