Отрезок АВ длиной 14 см разделен точками C и D на части AC, CD и DB, длины которых относятся, как 2:1:4. Найдите длины этих частей отрезка АВ
Математика
Отрезок АВ длиной 14 см разделен точками C и D на части AC, CD и DB, длины которых относятся, как 2:1:4. Найдите длины этих частей отрезка АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+1+4=7(сколько отрезков) 14:7=2(длинна одного отрезка) АС 2*2=4см СД 2*1=2см ДВ 2*4=8см
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