Отрезок АВ пересекает фокальную плоскость собирающей лин- зы. Верно ли, что его и??ображение будет состоять из двух лучей, лежа- щих на одной прямой? Ответ поясните

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Точки действительно будут лежать на одной прямой изображение точки B которая находится за фокальной плоскостью получится действительным и будет лежать за линзой изображение точки A которая расположена ближе фокальной плоскости будет мнимым и находится перед линзой точки будут находиться на одной прямой