Отрезок bd диаметр окружности с центром в точке о хорда ac делит пополам радиус ob и перпендикулярна ему. Найдите углы четырехугольника 2. Высота пров едена к основанию равнобедренного треугольника равна 9 см а основа...

Отрезок bd диаметр окружности с центром в точке о хорда ac делит пополам радиус ob и перпендикулярна ему. Найдите углы четырехугольника 2. Высота пров едена к основанию равнобедренного треугольника равна 9 см а основание 24 см найдите радиусы вписанной и описанной окружности. 3 сторона.ромба ровна 50 см диагональ 60 см найдите радиус вписанной в окружности ромба