Отрезок BO - медиана равнобедренного триугольника ABC с основанием АС. Точка К лежит на луче BO и ВО=ОК. Докажите что АВ||СК и нарисуйте рисунок

Геометрия

Отрезок BO - медиана равнобедренного триугольника ABC с основанием АС. Точка К лежит на луче BO и ВО=ОК. Докажите что АВ||СК и нарисуйте рисунок

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