Отрезок длиной 26 см концами упирается в две параллельные плоскости. Найти проецкию этого отрезка на каждую из плоскостей, если расстояние между двумя параллельными плоскостями равен 10 см
Геометрия
Отрезок длиной 26 см концами упирается в две параллельные плоскости. Найти проецкию этого отрезка на каждую из плоскостей, если расстояние между двумя параллельными плоскостями равен 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок АВ=26 см. Точки А и В принадлежат плоскостям α и β соответственно. Опустим высоту АС на плоскость β и высоту ВД на плоскость α. АС=ВД=10 см. Для тр-ков АВС и АВД АС=ВД, ∠АСВ=∠ВДА, АВ - общая, значит они равны ⇒ ВС=АД. В тр-ке АВС ВС²=АВ²-АС²=26²-10²=576 ВС=24 см. Ответ: проекции отрезка АВ на плоскости α и β равны и составляют 24 см каждая.
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